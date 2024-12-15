16.2 مليون درهم مساعدات «خيرية الشارقة» في 9 أشهر

تجاوزت قيمة المساعدات السكنية التي قدمتها جمعية الشارقة الخيرية لمستحقيها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 16.2 مليون درهم، وشملت 1794 أسرة متعففة من الأسر التي تمت الموافقة على طلبات المساعدة الخاصة بها.

وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المساعدات السكنية تأتي ضمن برامج المساعدات المقطوعة التي تستهدف توفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة، بما يضمن لها الاستقرار ولمّ شمل الأسرة وتقوية ترابطها وتعزيز أواصر المجتمع والأسرة، مؤكداً أن الجمعية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق مزيد من الارتقاء في آلية تقديم هذه المساعدات.

وأضاف أن الجمعية تستقبل طلبات المتعاملين على مدار الأسبوع من خلال موقعها الإلكتروني، وفي حال استيفاء الطلب لجميع المستندات المطلوبة يتم مباشرة إجراءات الدراسة الميدانية ورفع تقرير بشأنه إلى اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب لكل حالة.