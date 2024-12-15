لجنة في «استشاري الشارقة» تزور محكمة الأسرة

زارت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة محكمة الأسرة في الإمارة، في إطار حرص اللجنة على تضافر جهودها مع مختلف الجهات المعنية بشؤون الأسرة، والاطلاع على الأعمال والجهود المبذولة من قبل هذه المحكمة.

وكان في استقبال اللجنة القاضي سعيد عبدالله مسعود الكلباني، رئيس المحكمة الأسرة، الذي أطلعهم على الجهود المستمرة في معالجة القضايا الأسرية المختلفة.

كما استعرضت المحكمة إجراءات سير العمل داخلها، والتي تركز على الإصلاح الأسري والتماسك بين أفراد الأسرة، مما يسهم في حل الخلافات الأسرية بطرق سلمية عبر التوجيه الأسري.

وأشار الكلباني إلى أن المحكمة تتبع منهجاً شاملاً في معالجة القضايا الأسرية والزوجية، حيث تُقدم الإرشاد والتوجيه للطرفين للوصول إلى اتفاقات أسريّة تُلزم الطرفين وتسهم في حل النزاعات وتوضيح الحقوق والواجبات الأسرية وفق قانون الأحوال الشخصية وفي حال عدم التوصل إلى حلول بالتراضي، يتم تحويل الحالات إلى القضاة المختصين لاتخاذ القرارات اللازمة.

وأكدت اللجنة على أهمية دور محكمة الأسرة في تقديم بيئة آمنة ومريحة، مما يساعدهم على التعبير عن آرائهم ومناقشة القضايا الحساسة بكل شفافية وثقة، دون الشعور بالإحراج.