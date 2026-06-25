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ذياب بن محمد يحضر حفلي زفاف عمر البدواوي وأحمد المنصوري

  • سموه يهنئ العرسان وذويهم متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة
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وام

أبوظبي
ذياب بن محمد خلال حفل زفاف عمر البدواوي بحضور راشد بن حميد وأحمد الزعابي
وام
ذياب بن محمد خلال حفل زفاف عمر البدواوي بحضور راشد بن حميد وأحمد الزعابي

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد علي صبيح البدواوي، بمناسبة زفاف نجله عمر إلى كريمة محمد سالم غشوم الكعبي.

كما حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه علي خادم سالم المنصوري، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة أحمد محمد عبدالله الحمادي.

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة. حضر حفلي الاستقبال، في أبوظبي، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والأقارب، وجمع من المدعوين والمهنئين.