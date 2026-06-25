«دار البر» تدعم مبادرات «محمد بن راشد للإسكان» المجتمعية

زار وفد من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان جمعية دار البر، لبحث سبل التعاون المشترك ودعم المبادرات المجتمعية التي تنفذها المؤسسة خلال عام الأسرة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ قيم التكافل والتلاحم المجتمعي.

وقدّمت جمعية دار البر دعمها لعدد من المبادرات المجتمعية التي تطلقها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والهادفة إلى مساندة الأسر المواطنة، من خلال برامج نوعية تسهم في تخفيف الأعباء عن المستفيدين وتعزيز جودة حياتهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود جمعية دار البر المتواصلة في دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية، وتعزيز أثر العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات، من خلال شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بما يواكب مستهدفات عام الأسرة ويعزز منظومة الرعاية المجتمعية.

كما يعكس التعاون بين جمعية دار البر ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية في تنفيذ مبادرات مستدامة تستهدف الأسر المستحقة، وتسهم في دعم استقرارها المعيشي والاجتماعي، وترسيخ قيم العطاء والتراحم والمسؤولية المجتمعية.