«نسائية دبي» تنظم عرساً جماعياً السبت المقبل

تنظم جمعية النهضة النسائية بدبي العرس الجماعي الثاني والثلاثين، السبت المقبل، في مبادرة مجتمعية وإنسانية، تجسد قيم «عام الأسرة 2026»، وتؤكد أهمية دعم الشباب وتمكينهم من بناء أسر مستقرة، تشكل الركيزة الأساسية لتنمية المجتمع واستدامة ازدهاره، وتأتي المبادرة لتستهدف الفئات غير المشمولة ببرامج الدعم.

ويأتي تنظيم العرس الجماعي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وترسيخ قيم التلاحم والتكافل الاجتماعي، حيث تواصل الجمعية مسيرتها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في تبني المبادرات النوعية، التي تسهم في إزالة التحديات التي قد تواجه بعض الفئات في طريق تكوين الأسرة.

ويستهدف العرس الجماعي المواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط الاستفادة من برامج الدعم أو المنح المخصصة للزواج، بما يمنحهم فرصة متكافئة لتأسيس أسر مستقرة والمساهمة الفاعلة في المجتمع.

وأوضحت عفراء مبارك الحاي، المشرف العام على العرس الجماعي، أن الاستعدادات للنسخة الجديدة من العرس اكتملت بالتعاون مع عدد من الشركاء والرعاة، الذين حرصوا على المساهمة في إنجاح هذا الحدث المجتمعي.