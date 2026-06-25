منصور بن زايد يعزي عبدالجليل البلوكي في وفاة والدته

قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، العزاء إلى عبدالجليل عبدالرحمن البلوكي، في وفاة والدته المغفور لها فاطمة علي محمد، وذلك خلال حضور سموه العزاء في مجلس البطين بأبوظبي.

كما قدّم سموه العزاء إلى أبناء الفقيدة، محمد ويونس وجعفر.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم العزاء بجانب سموه، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.