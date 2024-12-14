جمعية النهضة النسائية بدبي تكرم المتعاونات والمتطوعات

نظم مكتب التطوع بجمعية النهضة النسائية بدبي حفل تكريم المتعاونات والمتطوعات في خدمة العمل التطوعي لعام 2024 بشاليهات حديقة الممزر، وذلك بحضور مدير مكتب رئيسة الجمعية، مدير مكتب التطوع منى السويدي، وممثلي الفروع والإدارات المتعاونة، ونخبة من متطوعات الجمعية الفاعلات في العام 2024.

استهل التكريم بكلمة ترحيبية من مكتب التطوع هنأت بها الجمعية المتطوعات الفاعلات وشكرت لهن مساعيهن الدائمة في خدمة العمل التطوعي، كما شكرت إدارات الجمعية وفروعها تعاونهن في إنجاح برامج وأنشطة التطوع.

وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع من أهداف الجمعية (نشر ثقافة وممارسات العمل التطوعي)، تم تكريم كل من جائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة لاستقطابها أكبر عدد من المتطوعات لعام 2024، وتكريم (إدارة الفعاليات الفنية) لتنظيمها أكبر عدد من الفعاليات لعام 2024، بعدها تم تكريم المتطوعات المدربات والمتطوعات الفاعلات اللاتي قدمن أكبر عدد من الساعات التطوعية. حرص المكتب من خلال هذا التكريم على تعزيز قيم التطوع وتشجيع المتعاونات والمتطوعات لاستمرارية العطاء. وتخلل التكريم تنظيم مسابقات وتوزيع جوائز على المتطوعات.