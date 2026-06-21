إقامة العرس الجماعي الـ 15 برأس الخيمة

حضر الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، العرس الجماعي الخامس عشر، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وبمشاركة 43 من أبناء الوطن. وأقيم الحفل في قاعة البيت المتوحد بمنطقة إذن في رأس الخيمة، بحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

ونقل الشيخ خالد بن سعود، تهاني سمو ولي عهد رأس الخيمة للعرسان، بهذه المناسبة المباركة، متمنياً لهم حياة أسرية ملؤها المودة والاستقرار، وأن يوفقهم الله في بناء أسر سعيدة. وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لهذه المبادرات الوطنية، وفي تعزيز التلاحم والاستقرار الأسري.

كما حضر العرس، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.