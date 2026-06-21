شرطة الشارقة: 99.7 % الشعور بالأمان في الإمارة خلال 2025

حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة نسبة 99.7 % في مؤشر الشعور بالأمان خلال عام 2025، ما يعكس نجاح الرؤية التنموية الشاملة التي تنتهجها الإمارة، برؤية ودعم القيادة، والتي أسهمت في تعزيز المنظومة الأمنية، وتوفير الممكنات والقدرات التي أسهمت في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الجاهزية الأمنية، بما رسخ بيئة آمنة مستقرة، تعزز جودة الحياة، وترتقي بمستويات الرفاه المجتمعي.

وقال اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، إن النتائج المتقدمة التي حققتها إمارة الشارقة في مؤشرات جودة الحياة الصادرة عن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، تجسد فاعلية السياسات الأمنية والوقائية، وكفاءة منظومة العمل المؤسسي، وتعكس مستوى الوعي والمسؤولية المجتمعية والشراكة الفاعلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، الأمر الذي عزز الأمن والاستقرار، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

وأكد مواصلة تطوير المنظومة الأمنية، والبناء على المكتسبات المتحققة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة، ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل دول العالم أمناً واستقراراً.

جاء الإعلان عن هذه النتائج خلال الاجتماع الخامس لمجلس القيادة العليا لعام.

وأظهرت المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية لشرطة الشارقة، مستويات أداء متقدمة، انعكست على تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية، ورفع مستويات الأمن المجتمعي والمروري، وترسيخ الشعور بالأمان والثقة في الخدمات الأمنية المقدمة، حيث بلغ مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار 99,8 %، فيما بلغ مؤشر الشعور بالأمان عند الوجود في المنزل ليلاً 99,7 %.