سعود بن صقر يشهد حفل "نورديك لايتس" للموسيقى الفنلندية في رأس الخيمة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل "نورديك لايتس: أمسية الموسيقى الفنلندية"، الذي أُقيم تحت رعاية سموه وبتنظيم من سفارة جمهورية فنلندا لدى الدولة، في مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن التعرف على ثقافات الشعوب يساهم في تعزيز التواصل الحضاري والتفاهم والاحترام المتبادل، ويعمّق العلاقات، كما يُرسّخ ثقافة الابتكار والإبداع، ويشكل جزءاً أساسياً من تطور الإنسان والمجتمع.

وأشاد سموه بأداء الفنانين المشاركين في الحفل، وفي مقدمتهم الثنائي الفنلندي العالمي، عازف التشيلو يوسي ماكونين وعازفة البيانو نازك عزيزيان، برفقة أعضاء أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب بقيادة المايسترو رياض قدسي.

وتُجسد هذه الأمسية الموسيقية، التي حضرها عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة وأفراد المجتمع، التزام رأس الخيمة باستضافة فعاليات فنية تعزز الحوار الثقافي العالمي كما أبرزت عراقة الثقافة الفنلندية وإرثها الموسيقي الغني، الذي يعكس هويتها الإبداعية.

وتخلل الحفل العرض الأول للمقطوعة الموسيقية "نورديك أدادجيو" من تأليف توماس كانتيلينن، بالإضافة إلى أعمال فريدة للمؤلف الفنلندي الشهير جان سيبيليوس، مما أضفى على الأمسية طابعاً فنياً استثنائياً.