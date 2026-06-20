ماكرون يشيد بقرار الإمارات حظر استخدام منصات التواصل للأطفال

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث حدّد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عاماً، لتصبح بذلك أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة التشريعية.

ونشر الرئيس الفرنسي تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تفاعل فيها مع القرار الإماراتي، معلقاً بالقول: «شكراً لانضمامكم إلى هذه الحركة» (Thanks for joining the movement)، في إشارة إلى المساعي الدولية الرامية لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الفضاء الرقمي.

وبحسب القرار، يُحظر على الأطفال دون سن الـ 15 إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يُحظر وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات، بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق، ويُلزم القرار المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، ويُراعي القرار الانتقال التدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازناً وصحة، بما ينسجم مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والناشئة.