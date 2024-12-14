«خيرية الفجيرة» تستعرض مشاريعها ومبادراتها خلال 2024

استعرض مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة معالي سعيد الرقباني رئيس المجلس، مشاريع ومبادرات الجمعية الجاري تنفيذها حتى نهاية عام 2024، ونتائج مؤشرات أداء فرق العمل، وناقش ملف الحملة الرمضانية «الباقيات الصالحات» لعام 1446هـ /2025م.

واطلع أعضاء المجلس على تقارير إنجازات المشاريع الخيرية التي نفذتها الجمعية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري 782 ألفاً و400 مستفيد، من الطلاب والأيتام والأرامل والأسر المنتجة وحفظ النعمة وإفطار الصائم وعلاج المرضى وغيرها، وكذلك من المشاريع مثل مركز غرس للأسر المنتجة الذي استفادت منه 346 مشاركة في مشاريع البخور والعطور، والأزياء ومستحضرات التجميل والمأكولات والحلويات، والأشغال الحرفية وغيرها.

وناقش الحضور التطورات المتعلقة بتطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية في الجمعية بالإضافة إلى مشروع مساعدة الطلبة، الذي وصل عدد المستفيدين منه إلى 3795 طالباً وطالبة من بداية العام حتى نوفمبر، وشمل الحقيبة المدرسية، والرسوم المدرسية، والرسوم الجامعية، وأجهزة الكمبيوتر، والدورات التدريبية.

واستعرض المجلس مراحل التجهيز والاستعداد لتنفيذ مشاريع الحملة الرمضانية «الباقيات الصالحات»، التي تتضمن مشروع إفطار صائم المقرر تنفيذه بـ3000 ألف وجبة يومياً بمشاركة الأسر المنتجة المواطنة، في نحو 45 موقعاً في مدن ومناطق الفجيرة.

واطلع مجلس إدارة الجمعية، على مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة التي تقدمها على منصة التبرع والمساعدات الرقمية، والتي تتيح للمتبرعين تقديم تبرعاتهم بسهولة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خدمات الحصالات الذكية في المؤسسات الحكومية والمراكز التجارية، لتعزيز ثقافة التبرع.