18599 مستفيداً من الخدمات العقارية لـ«بَرْوَة»

نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، أولى الورش التفاعلية ضمن المرحلة الثانية من برنامج «بَرْوَة»، أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني مستدام من نوعه على مستوى المنطقة، وذلك في مركز البرشاء المجتمعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز وعي كبار المواطنين بالخدمات العقارية المتاحة لهم وتسهيل استفادتهم منها بطريقة تراعي احتياجاتهم وتدعم استقلاليتهم وجودة حياتهم.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من اللقاءات التفاعلية التي تنظمها الدائرة خلال شهرَي يونيو ويوليو 2026، والتي ستتواصل من خلال جلسات أخرى في نادي ذخر بمنطقتَي الوصل والخوانيج.

وقد جاء إطلاق هذه المرحلة استكمالاً للنجاحات التي حققها البرنامج منذ تدشينه، حيث استفاد أكثر من 18,599 متعاملاً من كبار المواطنين وأصحاب الهمم من مختلف خدماته، ومنهم 11,293 رجلاً و7,306 سيدات، ما يعكس الإقبال المتزايد على الخدمات العقارية المصممة خصوصاً لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، ويؤكد أهمية البرنامج في تمكينهم من إدارة ممتلكاتهم العقارية بيسر وسهولة.

وبلغ عدد المعاملات المقدمة عبر مراكز الدائرة ومراكز أمناء التسجيل وأمناء الخدمات ضمن مبادرتَي «البرزة» و«الكراني» في إطار البرنامج نحو 24,844 معاملة، في حين بلغ عدد معاملات مبادرة «الكيتوب» من خلال تطبيق «دبي ريست» 1,895 معاملة، أمّا مبادرة «المرسال» فقد استقبلت عبر مركز الاتصال 3,484 مكالمة، وشهدت تنفيذ 712 استبياناً، وحقّقت نسبة سعادة مرتفعة للمتعاملين وصلت إلى 94 %.

وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج سلسلة من اللقاءات التعريفية التفاعلية التي تُعقد تحت شعار «بَرْوَة.. لأنكم ثروة تستاهلون العنوة»، بهدف تعريف كبار المواطنين بخدمات البرنامج وآليات الاستفادة منها. وشهد مركز البرشاء المجتمعي أولى هذه اللقاءات، وتتواصل الجلسات يوم 24 يونيو في مركز نادي ذُخر بحديقة الصفا في منطقة الوصل، على أن تُختتم يوم 7 يوليو في نادي ذُخر بالحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج.