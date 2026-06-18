« حميد النعيمي الخيرية» تتلقى 8 ملايين درهم دعماً من «دبي الإسلامي»

تلقت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية دعماً من دبي الإسلامي بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين درهم، منها 7 ملايين درهم لدعم البرامج والمشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة، ومليون درهم مخصص لدعم البرامج التعليمية، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية وتعزيز الجهود الرامية إلى خدمة الفئات المستحقة وتمكينها.

وأعربت المؤسسة عن بالغ شكرها وتقديرها لدبي الإسلامي على هذا الدعم الكريم الذي يعكس التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، وإسهامه الفاعل في دعم المبادرات الخيرية والتنموية، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة المستفيدين.

برامجوأكدت المؤسسة أن هذا الدعم سيسهم في تعزيز برامجها ومشاريعها المختلفة، إلى جانب دعم المسيرة التعليمية للأبناء والطلبة المستفيدين، بما يحقق أهداف المؤسسة في التنمية والتمكين وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.وثمّنت المؤسسة هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، مؤكدة أن التعاون المستمر مع دبي الإسلامي يمثل نموذجاً مميزاً للشراكة بين المؤسسات المالية والخيرية في خدمة المجتمع وترسيخ قيم التكافل والعطاء.