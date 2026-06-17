جهاز ذكي من إينوك إلى «خبز السبيل» دعماً لتوزيع الوجبات الساخنة

أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، عن تقديم مجموعة إينوك دعماً نوعياً لمبادرة «خبز السبيل» التي أطلقها المركز، بما يسهم في تعزيز كفاءة المبادرة ورفع جودة خدماتها الإنسانية وضمان استدامتها.

وتدعم إينوك المبادرة للمرة الثانية من خلال توفير جهاز ذكي مخصص لتوزيع الوجبات الساخنة للعمال والفئات ذات الدخل المحدود، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمبادرة والارتقاء بجودة خدماتها الإنسانية.

ومن المتوقع أن يستفيد من كل جهاز توزيع ذكي أكثر من 50 ألف مستفيد سنوياً، ما يسهم في توسيع نطاق أثر المبادرة وتعزيز وصول خدماتها إلى شريحة أكبر من المستفيدين.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن دعم مجموعة إينوك لمبادرة «خبز السبيل» يجسد نموذجاً رائداً في الشراكة بين القطاع الوقفي والقطاع الخاص، ويعكس روح المسؤولية المجتمعية التي تسهم في تعزيز استدامة المبادرات الإنسانية في إمارة دبي.

وأوضح أن هذا الدعم النوعي، المتمثل في توفير جهاز ذكي لتوزيع الوجبات الساخنة، يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية للمبادرة، ويعزز قدرتها على الوصول إلى الفئات المستحقة من العمال وذوي الدخل المحدود بصورة أكثر فاعلية وتنظيماً.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، نؤمن في مجموعة إينوك أن القيمة الحقيقية للشراكات المؤثرة تكمن في قدرتها على إحداث أثر مستدام ينعكس إيجاباً على المجتمع. ويجسد دعمنا لمبادرة «خبز السبيل» التزاماً مشتركاً بتعزيز العمل الإنساني من خلال حلول مبتكرة ومستدامة تحفظ كرامة الإنسان وترسخ قيم التلاحم المجتمعي.

كما تعكس هذه الشراكة ثقافة العطاء والتراحم الراسخة في دولة الإمارات، وتؤكد التزامنا بمساندة المبادرات التي تحدث أثراً ملموساً ومستداماً في المجتمعات بمختلف أنحاء دبي.

وقالت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: إن مساهمة مجموعة إينوك تعكس مفهوم التكامل بين القطاعين الوقفي والخاص في دعم المبادرات المجتمعية، مؤكدة أن مبادرة «خبز السبيل» تواصل توسيع أثرها الإنساني عبر حلول مبتكرة تضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بكفاءة واستدامة.