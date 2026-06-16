مركز جامع الشيخ زايد الكبير يدشن التقويم الهجري الإماراتي لعام 1448هـ

دشّن مركز جامع الشيخ زايد الكبير الإصدار الجديد من «التقويم الهجري الإماراتي» لعام 1448هـ، بالتزامن مع بداية العام الهجري الجديد، مواصلاً دوره في إعداد وإصدار التقويم الهجري الإماراتي، وتحديد مواقيت الصلاة لمختلف إمارات الدولة ومناطقها، إلى جانب تحديد بدايات الأشهر الهجرية.

ويواصل المركز إصدار التقويم الهجري الإماراتي، مستنداً إلى خبرة متراكمة في هذا المجال، وإلى أسس شرعية وفلكية وعلمية يتم العمل عليها بالتعاون مع لجان وجهات مختصة، بما يضمن دقة تحديد بدايات الأشهر الهجرية ومواقيت الصلاة في الدولة، وفق الخصائص الجغرافية لكل مدينة وموقعها وخطوط الطول والعرض الخاصة بها.

ويأتي إصدار التقويم في إطار اهتمام المركز بترسيخ الوعي بالتقويم الهجري، وتعزيز ارتباط المجتمع بموروثه الديني والثقافي، إذ يمثل التقويم الهجري عنصراً في ممارسة الشعائر والعبادات المرتبطة بمواقيتها، كما يرتبط بجوانب من الذاكرة الثقافية والتراثية في دولة الإمارات، ومن بينها المعارف المرتبطة بديرة الدرور والطوالع والمواسم.

ويتضمن التقويم الهجري الإماراتي لعام 1448هـ محتوى متنوعاً يشمل مواقيت الصلاة بالتوقيتين الزوالي والغروبي لإمارة أبوظبي والمدن والمناطق التابعة لها، إضافة إلى معلومات حول الأشهر الهجرية، والبروج، والدرور، والطوالع، والمواسم، وما يرتبط بها من ممارسات ومعارف محلية تعكس جوانب من الحياة المجتمعية.

كما يضم الإصدار معلومات عن أبرز الأحداث الفلكية الشهرية، وحركة المد والجزر، إلى جانب محتوى معرفي وتراثي يلبي احتياجات أفراد المجتمع والمهتمين بهذا المجال.

ولا يقتصر دور المركز على إصدار التقويم وتحديد مواقيت الصلاة، بل يمتد إلى تطوير منظومة معرفية وخدمية مرتبطة بهذا الإصدار السنوي، من خلال مخرجات ورقية ورقمية تسهّل الوصول إلى المعلومات وتدعم نشر المعرفة المرتبطة بالتقويم الهجري ومواقيت الصلاة.

ويشمل الإصدار التطبيق الذكي «التقويم الهجري الإماراتي»، الذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على مواقيت الصلاة لمختلف إمارات الدولة ومناطقها، واتجاه القبلة، والمناسبات السنوية، وديرة الدرور، إضافة إلى مختلف المعلومات التي تتضمنها الروزنامة الورقية، ضمن قالب تقني سهل الاستخدام.

كما أعاد المركز إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتقويم الهجري الإماراتي بحلته الجديدة (https://hijri.szgmc.gov.ae).