أحمد المهيري: الاحتفال بالعام الهجري درس خالد في الإيمان والثبات والعزم

أكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن استقبالنا للعام الهجري الجديد يمثل مناسبة إيمانية عظيمة نستحضر فيها المعاني السامية للهجرة النبوية الشريفة، بما تحمله من دروس خالدة في الإيمان والثبات والعزم وبناء الحضارات، فهي ذكرى تؤكد أن القيم الراسخة والعمل المخلص هما أساس نهضة الأمم واستقرار المجتمعات.

ومن هذا المنطلق، تجدد الدائرة التزامها بمواصلة رسالتها في ترسيخ القيم الإسلامية السمحة، وتعزيز الوعي الديني والثقافي والمجتمعي، عبر مبادرات وبرامج نوعية تسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً ووعياً واستقراراً، وتواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو مستقبلٍ أكثر أماناً واستدامة.

نسأل الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار، وأن يجعل العام الهجري 1448هـ عاماً حافلاً بالخير والنجاحات والإنجازات المباركة على الجميع.