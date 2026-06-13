شرطة أبوظبي تنظم ملتقى «أسرة واعية.. مجتمع آمن»

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العين، وبالتعاون مع مركز بن حم الثقافي، ملتقى توعوياً بعنوان «أسرة واعية.. مجتمع آمن»، وذلك في مركز بن حم الثقافي بمدينة العين، بمشاركة عدد من الجهات الشرطية والمجتمعية، تزامناً مع مبادرات «عام الأسرة 2026»، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الأسري، وترسيخ الشراكة المجتمعية في حماية الأبناء، ودعم استقرار الأسرة.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات، أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في حماية الأبناء، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، مشيراً إلى حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ البرامج والمبادرات الوقائية، التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي، وتحصين الشباب من السلوكيات السلبية والمخاطر المختلفة.

وأشار الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز بن حم الثقافي، إلى أهمية دور الأسرة في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك.

وأوضح العقيد سالم عبيد العامري، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العين، أن شرطة أبوظبي تولي أهمية كبيرة للتوعية الوقائية، وتعزيز الوعي الأسري باعتباره ركيزة أساسية في حماية الأبناء، والحفاظ على التماسك الأسري.