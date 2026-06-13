زايد بن حمد يطلع على جهود شرطة عجمان في مكافحة المخدرات والوقاية منها

زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات القيادة العامة لشرطة عجمان، حيث كان في استقباله اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان في نادي الشرطة للرياضة والرماية، وذلك بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد محمد شيبان سويدان، نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد من كبار الضباط.

واطلع معاليه خلال الزيارة على أبرز إنجازات شرطة عجمان في المجالات الأمنية والشرطية، كما استمع إلى عرض حول أهم البرامج والمبادرات والمشاريع التطويرية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة عجمان، ودورها في تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة العمل الأمني والمؤسسي.

كما اطلع معالي رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات خلال الزيارة على أبرز إنجازات شرطة عجمان والابتكارات المتميزة في المجالات الأمنية والشرطية، إضافة إلى جهودها في مكافحة المخدرات، وما تنفذه من برامج ومبادرات توعية ووقائية تهدف إلى دعم الجهود الوطنية للحد من هذه الآفة وتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وتوعية طلبة المدارس والجامعات، وترسيخ الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية.

واختتم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، زيارته بجولة في معرض الابتكار المقام في مركز المستقبل والذكاء الاصطناعي.