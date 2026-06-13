تكريم أحد منتسبي الدوريات الميدانية في أبوظبي



كرّم معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، المساعد أول مايد أحمد الزعابي من مديرية المرور والدوريات الأمنية، تقديراً لجهوده المتميزة وإخلاصه في أداء مهام عمله، وما أظهره من كفاءة عالية والتزام مهني أسهم في تعزيز جودة العمل الشرطي وتحقيق أهداف المنظومة الأمنية.

وأكد أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تقدير الكفاءات المتميزة وتحفيز المنتسبين على مواصلة العطاء والتميز، وترسيخ ثقافة التقدير المؤسسي التي تسهم في رفع مستويات الأداء والارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمجتمع.