مركز شرطة لهباب يعزز قنوات التواصل مع المواطنين

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة لهباب، مبادرة «صوتك مسموع»، الهادفة إلى تعزيز التواصل، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين في منطقة اختصاص المركز، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات التطويرية التي تعزز جودة الحياة.

شهد فعاليات المبادرة اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور العميد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، مدير مركز شرطة لهباب، وعدد من كبار الضباط والمواطنين من سكان منطقة لهباب والعوير ونزوة ومرغم.

ورحب اللواء عيد محمد ثاني حارب بالحضور في لقاء مبادرة «صوتك مسموع»، مؤكداً أن المبادرة تجسد حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على الاستماع لآراء وملاحظات أفراد المجتمع عن قرب، بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة عالمياً.

من جانبه، أكد العميد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي أن شرطة دبي تأخذ كافة الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد المجتمع بعين الاعتبار، وتتابعها، وذلك في إطار حرصها الدائم على تحقيق التوجهات الحكومية في الارتقاء بمستويات الخدمات، وتعزيز جودة الحياة.