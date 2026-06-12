شهادات شكر وتقدير من حمدان بن محمد لأصحاب الأيادي البيضاء بدبي

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ملتقى المتبرعين ورعاة المساجد، حيث تم توزيع شهادات شكر وتقدير معتمدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على نخبة من المتبرعين والرعاة، تقديراً لإسهاماتهم النوعية في دعم مشاريع بناء المساجد ورعايتها وخدمة المجتمع.

وعقد الملتقى بحضور أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، وعدد من كبار المتبرعين ورعاة المساجد، وذلك في إطار حرص الدائرة على ترسيخ الشراكة المجتمعية وتعزيز التواصل مع أصحاب الأيادي البيضاء الذين أسهموا بعطائهم في دعم مسيرة العمل الخيري وخدمة بيوت الله في إمارة دبي.

وشهد الملتقى تكريم نخبة من هذه الفئة الخيرة، ومنهم خلفان محمد إبراهيم بن حظيبة السويدي، وعبدالرحمن أمان الله كمالي، ورائد مصبح راشد مصبح الفتان الفلاسي، وإبراهيم حسن إبراهيم كلداري، وأسرة المرحوم عبدالرحيم حسين محمود قرقاش، وأحمد محمد عبدالله علي الجاسم، وأسرة المرحوم محمد عبدالله البدور الفلاسي، وجمعة أحمد ماجد الغرير، وأسرة المرحوم محمد عبدالرحمن الأشرم الفلاسي.

وأكد أحمد درويش المهيري أن هذا الملتقى يجسد نهج الدائرة في ترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية وتقدير أصحاب العطاء الذين كان لهم دور بارز في دعم مشاريع المساجد والبرامج الخيرية والإنسانية، وأن تكريم هذه النخبة من المتبرعين بشهادات شكر معتمدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بتعزيز قيم البذل والعطاء وترسيخ مكانة العمل الخيري باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه الفئة تجسد نموذجاً مشرفاً للعطاء المسؤول والتي تسهم بدور محوري في ترسيخ قيم التراحم والتكافل التي يتميز بها مجتمع الإمارات، كما يجسد الملتقى رؤية الدائرة في بناء شراكات مجتمعية مؤثرة تدعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني والخيري.