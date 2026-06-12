لفتة إنسانية من شرطة دبي لمصابي تصادم الحافلة والشاحنة

بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، زار العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، المصابين في حادث التصادم الذي وقع بين حافلة ميني باص وشاحنة على شارع الإمارات يوم الأحد الماضي، وذلك في مستشفى راشد، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتمني الشفاء العاجل لهم.

واطمأن العميد جمعة بن سويدان، بحضور العقيد عادل موسى حسن البلوشي، نائب مدير مركز شرطة الخوانيج، والعقيد المهندس عبدالله ثاني بن غالب، مدير إدارة حوادث السير وعدد من الضباط، على الحالة الصحية للمصابين، مُهدياً إياهم الورود، ومتمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية وأعمالهم في أقرب وقت.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار المبادرات المجتمعية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز التواصل الإنساني مع مختلف فئات المجتمع، والوقوف إلى جانب المصابين ودعمهم معنوياً خلال فترة العلاج.

ودعا العميد جمعة بن سويدان السائقين إلى التحلي باليقظة والانتباه أثناء القيادة، وترك مسافة الأمان الكافية، واتباع الإجراءات السليمة عند وقوع الحوادث أو الأعطال، بما يسهم في تجنب الحوادث والحد من تداعياتها المؤلمة.

وعبّر المصابون عن شكرهم وتقديرهم لشرطة دبي على هذه اللفتة الإنسانية، مؤكدين أن الزيارة كان لها أثر إيجابي في رفع معنوياتهم وتخفيف آثار ما تعرضوا له، مثمنين حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الوقوف إلى جانب أفراد المجتمع في مختلف الظروف.