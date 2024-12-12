بدور القاسمي: تعزيز استقرار الأسرة وضمان نمو الأجيال القادمة

نظمت جمعية الرضاعة الطبيعية حفلاً بمناسبة يوبيلها الفضي وإطلاق هويتها الجديدة بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية إحدى الجمعيات الداعمة للصحة التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة.

ويأتي إطلاق الهوية الجديدة تجسيداً للجهود الرائدة التي بذلتها الجمعية في دعم الأمهات والأطفال، وتعبيراً عن رؤيتها المتجددة التي تكمن في تعزيز صحة متكاملة لكل أم وطفل.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «يمثل اليوبيل الفضي احتفالاً بمسيرة نجاح جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية وتأثيرها الدائم على الأسر والمجتمعات، فعلى مدار 25 عاماً، كانت الجمعية قلباً نابضاً بالحب والرحمة، حيث قدمت للأمهات دعماً لا حدود له وعززت الرابطة العميقة بينهن وبين أطفالهن وتمثل الهوية الجديدة للجمعية أكثر من مجرد تغيير بصري».

واستعرضت المهندسة خولة النومان، رئيسة جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية في كلمتها، تطلعات إنجازات الجمعية التي حققتها على مدار 25 عاماً، والتي ترسخ رسالة الجمعية المتمثلة في توفير تنمية صحية مستدامة.