أحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد يحضرون أفراح السويدي والجناحي

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في دبي، غيث غانم سيف السويدي بمناسبة زفاف نجله راشد على كريمة إسماعيل عقيل عبد الرحيم الجناحي.

وهنأ سموه، العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة. كما حضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل. وهنأ سموهم، العريس وذويه، متمنين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.