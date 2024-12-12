«التنمية الأسرية» تنظم زيارة لكبار المواطنين إلى المدارس

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية زيارة لكبار المواطنين إلى مجموعة من المدارس، وذلك ضمن خدمة «مجلس الحكماء»، بهدف تعزيز القيم المجتمعية وبناء جسور التواصل بين الأجيال والاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى تفعيل دورهم في المجتمع.

وقالت مريم الكتبي، أخصائي إدارة مجالس كبار المواطنين في المؤسسة: ««تضمنت الزيارة تقديم ورش تفاعلية متنوعة من قبل كبار المواطنين، منها تعريف الطلبة بالتراث الإماراتي الأصيل بما يشمل العادات والتقاليد، وصناعة الحرف اليدوية التقليدية مثل: «السدو، والتلي»، ورواية القصص القديمة التي تؤكد أهمية التراث الأصيل والتجارب الملهمة المليئة بالحكمة والمعرفة، بالإضافة إلى تقديم نصائح قيمة للشباب في مجالات الحياة المختلفة».

وتابعت: «تهدف الورش إلى تعزيز الهوية الوطنية، وزيادة الوعي الثقافي لدى الطلبة للحفاظ على استدامة الموروث الوطني وتعريفهم بالتراث والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، لدعم المشاركة المجتمعية لدى كبار المواطنين».