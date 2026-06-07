«البحر المستدام» تعزز حماية البيئة في الشارقة

نظّمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة مبادرة «البحر المستدام»، ضمن فعاليات يوم البيئة العالمي، بهدف تسليط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة البحرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التلوث البحري والنفايات البلاستيكية، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية والعمل التطوعي في حماية الموارد الطبيعية.

جمعت المبادرة بين العمل الميداني والتوعية البيئية، حيث شهدت تنفيذ حملة غوص لتنظيف قاع البحر بمشاركة غواصين ومتطوعين، انطلقت من مرسى خور الخان، بهدف إزالة المخلفات البحرية والحد من آثار التلوث على الكائنات البحرية والشعاب المرجانية، بما يسهم في المحافظة على التوازن البيئي واستدامة النظم البحرية.

وشهدت المبادرة مشاركة عدد من الجهات الداعمة والمتعاونة، من بينها هيئة الشارقة للمتاحف، ومجموعة بيئة، وهيئة الشارقة للثروة السمكية، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وبلدية الشارقة، ومركز مجلان للرياضات البحرية، في تجسيد لأهمية الشراكات المؤسسية في دعم المبادرات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة. وأكدت عائشة راشد ديماس، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن البيئة البحرية تمثل أحد أهم الموارد الطبيعية التي تتطلب تضافر الجهود لحمايتها وصونها، نظراً لما تضمه من تنوع بيولوجي فريد ودورها الحيوي في تحقيق التوازن البيئي.

وتضمنت المبادرة جولة في مربى الشارقة للأحياء المائية، إلى جانب عدد من الأركان التوعوية المتخصصة التي تناولت التلوث البحري، ومخاطر الاستهلاك المفرط للمواد البلاستيكية، وتأثيرها في الكائنات البحرية والسلاحف، إضافة إلى عرض بدائل صديقة للبيئة تشجع على تبني أنماط استهلاك أكثر استدامة. وفي ختام الفعالية، كرمت الهيئة الجهات المشاركة تقديراً لجهودها وإسهاماتها في إنجاح المبادرة، مؤكدة مواصلة تنفيذ البرامج والمبادرات التي تعزز حماية البيئة البحرية وترسخ ثقافة الاستدامة والمسؤولية البيئية في المجتمع.