«طلبات» توسّع مظلة دعم سائقي التوصيل

أطلقت «طلبات» حملتها الإقليمية «الصيف يجمعنا»، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم سائقي التوصيل وتعزيز سلامتهم ورفاههم خلال أشهر الصيف.

وتوفر الحملة أكثر من 110 نقاط مخصصة للراحة وتخفيف آثار الحرارة في معظم الدول التي تعمل بها «طلبات»، تشمل 62 منطقة استراحة تضم 36 حافلة مكيّفة و26 حاوية مكيّفة ومنطقة استراحة دائمة، إلى جانب 50 نقطة استراحة إضافية متاحة عبر «طلبات مارت» و«مطبخ طلبات».

كما التزم أكثر من 14 ألف شريك في مختلف أنحاء المنطقة بتوفير مساحات استراحة داخلية لسائقي التوصيل، بما يتيح لهم الحصول على فترات راحة أكثر ملاءمة خلال ساعات العمل.

وقال جيريمي دوتيه، الرئيس التنفيذي للعمليات في «طلبات»: «تُعد رعاية سائقي التوصيل جزءاً أساسياً من طريقة عملنا. ومن خلال حملة «الصيف يجمعنا» نعمل على تعزيز الدعم والسلامة والتقدير الذي يحصل عليه سائقو التوصيل، مع توحيد جهود منظومتنا الأوسع حول مسؤولية مشتركة.

ومع استمرار نمونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نؤكد التزامنا برفع معايير رعاية سائقي التوصيل على مستوى القطاع».

وتشمل الحملة برامج للرعاية الصحية الوقائية في دولة الإمارات ومصر وقطر والبحرين، من خلال فحوصات صحية مجانية تشمل قياس ضغط الدم وسكر الدم ومؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى استشارات فورية مع الأطباء.

كما سيتم توزيع حزم «Rider Advantage Kits» التي تضم مستلزمات صيفية، من بينها واقي الشمس والمراوح المحمولة ومشروبات تعويض الأملاح.