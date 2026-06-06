410 آلاف زائر لحديقة أم الإمارات خلال موسم 2025 – 2026

اختتمت حديقة أم الإمارات موسمها 2025–2026 باستقبال 410.000 زائر من أكثر من 80 جنسية، مسجلة إنجازاً جديداً في مسيرتها المتواصلة كإحدى أبرز الوجهات العائلية والمجتمعية في أبوظبي.

وقدمت الحديقة خلال الموسم برنامجاً متنوعاً من المبادرات والفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية، إلى جانب مبادرات ركزت على الاستدامة، بما عزز دورها كمنصة للتفاعل المجتمعي، والتواصل الأسري، والمشاركة الفاعلة.

كما عكس الموسم التوجهات الوطنية الأوسع لعام المجتمع 2025 وعام الأسرة 2026 في الدولة من خلال برامج مصممة لجمع أفراد المجتمع ضمن تجارب مشتركة تحتفي بالثقافة والرفاهية والتعليم والمسؤولية البيئية.

وكان من أبرز إنجازات الموسم مشاركة الحديقة في تحقيق رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بالتعاون مع مجموعة تدوير، وذلك من خلال إعداد أكبر جدارية موزاييك مصنوعة من أغطية العبوات البلاستيكية المعاد تدويرها.

وجمعت هذه المبادرة المجتمعية 356 مشاركاً لإنشاء عمل فني بمساحة 25 متراً مربعاً، باستخدام 24.846 غطاء زجاجة بلاستيكية معاد تدويرها، على مدار 18 ساعة عمل جماعية. ويعكس هذا الإنجاز قوة العمل المجتمعي في رفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المستدامة بين أفراد المجتمع.

وظلت الاستدامة ركيزة أساسية في برامج الحديقة على مدار الموسم، حيث قامت الحديقة بتوفير خمس آلات لتوليد المياه من الهواء في مواقع رئيسية، أنتجت أكثر من 76.182 لتراً من المياه.

وأسهم ذلك في الحد من استخدام أكثر من 38.000 زجاجة بلاستيكية والحد من انبعاث 3.14 أطنان من الكربون، بما يدعم التزام الحديقة بالمبادرات البيئية النوعية.كما واصلت الحديقة تعزيز دورها التعليمي والتفاعلي، من خلال تقديم 110 ورش عمل تعليمية ورحلات مدرسية على مدار الموسم، شارك فيها أكثر من 6.000 طالب وطالبة.

وقدمت هذه البرامج تجارب تعليمية تفاعلية ركزت على الطبيعة والاستدامة والثقافة الإماراتية والهوية المجتمعية، بما يعزز مكانة الحديقة وجهة تعليمية خارجية تدعم المدارس والعائلات والطلبة.