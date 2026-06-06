دبي تُسعد 350 ألف عامل في مبادرة استثنائية خلال العيد

حققت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي إنجازاً استثنائياً نوعياً يتماشى مع غاياتها؛ حيث نجحت مبادرتها الإنسانية والتوعوية الموسعة المنفذة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 في الوصول إلى أكثر من 350 ألف عامل في مختلف مناطق الإمارة.

ويأتي هذا الإنجاز ليرسخ ركائز رؤية اللجنة الرامية إلى «أن تكون إمارة دبي بيئة العمل الأكثر تميزاً وطمأنينة وأماناً للعمالة»، محققةً طفرة غير مسبوقة في الشمولية المجتمعية عبر الموازنة الدقيقة بين الفعاليات الميدانية المباشرة والحلول الرقمية المبتكرة.

انعكاس مباشر

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن نجاح المبادرة في تخطي مستهدفاتها والوصول إلى هذا العدد الكبير من القوى العاملة يُعدّ انعكاساً مباشراً للقيم المؤسسية التي تبنتها اللجنة كمنهج عمل، وفي مقدمتها: التقدير، والمساندة، والاستشراف، والابتكار والإبداع، والمسؤولية المجتمعية.

وأضاف اللواء بن سرور: «إن الشراكة الاستراتيجية والتكامل المؤسسي الفعّال بين الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية، يمثلان القوة الدافعة لتطوير مبادرات نوعية ذات أثر مستدام، تسهم في تعزيز شعور القوى العاملة بالانتماء، وتعكس قيم التسامح والتعايش والتكافل التي تشكل ركيزة مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دبي».

تكامل استراتيجي

ولم تقتصر المبادرة على الجوانب الاحتفالية فحسب، بل ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بأهدافها الاستراتيجية لحماية القوى العاملة وتثقيفها بحقوقها وواجباتها كفالةً للاستقرار والتفاعل الإيجابي وفي هذا السياق، توزعت المبادرة الميدانية والرقمية على محاور استراتيجية عدة:

تحول رقمي

أوضح الدكتور أحمد محمد الهاشمي، نائب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن المنصة أحدثت نقلة نوعية تتماشى مع توجهات الإمارة نحو توظيف الرقمنة لخدمة المجتمع، حيث ألغت الحواجز الجغرافية ومكّنت مئات الآلاف من العمال في مواقع سكنهم وعملهم من التفاعل مع الأنشطة، والمسابقات، والجوائز بسهولة ويسر، محققة شمولية غير مسبوقة.

وعي قانوني

كثفت اللجنة برامجها الإرشادية وجولاتها الميدانية المستمرة في مختلف المناطق العمالية لتعزيز المستويات المعرفية والتوعوية لدى العمالة وتثقيفهم بالأنظمة القانونية المعتمدة وقنوات التواصل الرسمية، بما يضمن صون الحقوق والواجبات للجميع.

فرح وطمأنينة

نظمت اللجنة منظومة فعاليات وثقافية متكاملة في عدد من الأسواق العمالية المجتمعية راعت التنوع الثقافي والجنسيات المختلفة للعمال، ما أشاع أجواء من الطمأنينة والفرح والتقدير المؤسسي.

نموذج ملهم

واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن إمارة دبي، عبر التنسيق الفعّال والإشراف المستدام للجنة الدائمة لشؤون العمال، تؤكد مجدداً جدارتها كبيئة عمل نموذجية على الخريطة الدولية؛ فالاستثمار في الإنسان وحفظ كرامة وحقوق القوى العاملة لا يقف عند حدود الواجب القانوني، بل هو قيمة إنسانية متأصلة وثقافة مؤسسية راسخة تصنع مستقبل الإمارة المستدام.