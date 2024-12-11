سلطان بن أحمد يشهد عرساً جماعياً لجمعية الشارقة الخيرية

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، حفل العرس الجماعي العاشر، الذي تُنظمه جمعية الشارقة الخيرية، بمشاركة أكثر من 200 عريس من مواطني ومقيمي الدولة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

شكر

واستهل حفل العرس الجماعي بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها العريس أحمد الجسمي كلمة نيابة عن العرسان وجه فيها الشكر الجزيل لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة للعرس الجماعي، ولسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة على حضوره وتشريفه الحفل، مشيراً إلى أن أثر هذا الدعم سيبقى في الوجدان طول السنين.

إسهام

وأشاد الجسمي بكل من ساهم في إحياء العرس الجماعي من جمعية الشارقة الخيرية والجهود التي بذلوها في سبيل التسهيل على الشباب المقبلين على الزواج، والجهات الراعية والداعمة التي تساهم في مساعدة العرسان داخل الدولة وخارجها، مختتماً حديثه بالمباركة للعرسان متمنياً لهم دوام السعادة والحياة المستقرة والتوفيق لبناء أسرة تساهم في رفعة وبناء الوطن.

وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم رجل الأعمال عبدالرحيم الزرعوني نظير دعمه الكبير للعرس الجماعي.