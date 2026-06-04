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منصور بن زايد يعزي في وفاة محمود القيسية

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وام

أبوظبي
منصور بن زايد خلال تقديم واجب العزاء بحضور ذياب بن زايد
وام
منصور بن زايد خلال تقديم واجب العزاء بحضور ذياب بن زايد
سموه أثناء العزاء بحضور ذياب بن زايد
سموه أثناء العزاء بحضور ذياب بن زايد

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمود أحمد القيسية، وذلك خلال حضور سموه مجلس العزاء في ربدان بأبوظبي.

كما قدّم سموه العزاء إلى أبناء الفقيد محمد وعبدالله محمود القيسية وإخوانهم، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وحضر مجلس العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين.  