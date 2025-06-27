نائب حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة محمد عبيدالله

قدّم سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، واجب العزاء في وفاة محمد إبراهيم عبيدالله، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء المقام في مجلس عبيدالله في إمارة دبي.

تصوير: باتريك كاستيلو صقر غباش خلال تقديم واجب العزاء إلى إبراهيم عبيدالله

وأعرب سموه عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيصل القاسمي وعبدالعزيز عبيدالله وإبراهيم عبيدالله خلال العزاء

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

كما قدم واجب العزاء معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم.