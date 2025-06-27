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الإمارات

نائب حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة محمد عبيدالله

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وام

دبي
أحمد بن سعود خلال تقديمه واجب العزاء
وام
أحمد بن سعود خلال تقديمه واجب العزاء

قدّم سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، واجب العزاء في وفاة محمد إبراهيم عبيدالله، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء المقام في مجلس عبيدالله في إمارة دبي.

صقر غباش خلال تقديم واجب العزاء إلى إبراهيم عبيدالله
تصوير: باتريك كاستيلو
صقر غباش خلال تقديم واجب العزاء إلى إبراهيم عبيدالله

وأعرب سموه عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيصل القاسمي وعبدالعزيز عبيدالله وإبراهيم عبيدالله خلال العزاء
فيصل القاسمي وعبدالعزيز عبيدالله وإبراهيم عبيدالله خلال العزاء

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

كما قدم واجب العزاء معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم.

جمعة بن دلموك وحمد بن دلموك خلال تقديم واجب العزاء
جمعة بن دلموك وحمد بن دلموك خلال تقديم واجب العزاء