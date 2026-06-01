عمار النعيمي يحضر أفراح العسم والكعبي في عجمان

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه ماجد محمد ارحمه العسم، في البيت متوحد بعجمان، بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة خليفة حمد سرور الكعبي.

وهنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة، وهانئة، ومكللة بالمودة، والاستقرار.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن عمار بن حميد النعيمي، الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية كلها بهجة وسعادة.