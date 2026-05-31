3 آلاف عامل يستفيدون من محاضرات شرطة دبي

تحت مظلة وزارة الداخلية، نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة جبل علي، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، محاضرات توعوية لنحو 3000 عامل، في الجوانب الأمنية والمجتمعية والمرورية، وذلك في المناطق العمالية بجبل علي.

تأتي هذه المحاضرات في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز الوعي الأمني، وترسيخ الثقافة المجتمعية لدى فئة العمال، وتكريس مفاهيم السلامة والوقاية، بما يسهم في بناء بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويعزز جودة الحياة والتعايش الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع.

وتضمنت المحاضرات رسائل توعوية بشأن الالتزام بالقوانين المرورية والسلامة العامة، والتوعية بحقوق الإنسان، وقنوات التواصل، وتسليط الضوء على خدمة «التواصل مع الضحية» من الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة e-Crime من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والتوعية بشأن الاحتيال بمختلف أنواعه، إضافة إلى مشاركة الإدارة العامة للعمليات للتوعية بضرورة التواصل على الرقم 999 للحالات الطارئة فقط، والرقم 901 للحالات غير الطارئة، والإجابة عن الاستفسارات العامة، وخدمات شرطة دبي الأمنية والجنائية والمرورية عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، والموقع الإلكتروني، ومنها خدمة «عين الشرطة».

كما شهدت الفعالية مشاركة جماهيرية واسعة في الفقرات الترفيهية المصاحبة.

كما استمتع العمال على هامش المحاضرات بأنشطة وألعاب رياضية، وفعاليات مجتمعية متنوعة، هدفت إلى إدخال البهجة إلى نفوسهم، وتعزيز التواصل الإيجابي، وترسيخ قيم السعادة والتلاحم المجتمعي، في أجواء عكست اهتمام شرطة دبي وحرصها على دعم فئة العمال والارتقاء بجودة حياتهم.