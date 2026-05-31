127 ألف مستفيد من احتفالية عيد الأضحى للقوى العاملة في دبي

51 ألف عامل في 31 سكناً عمالياً استفادوا من الفعاليات الميدانية

استفاد أكثر من 127 ألف شخص من المبادرة المجتمعية التي نظّمتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة، احتفاءً بالقوى العاملة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك على مدار اليومين الأول والثاني من العيد، في خطوة تعكس نهج دبي في تقدير مختلف فئات المجتمع، وتعزيز جودة الحياة والتلاحم المجتمعي.

وشهدت الفعاليات الميدانية إقبالاً واسعاً، حيث بلغ عدد المشاركين فيها نحو 55 ألف شخص، فيما امتد أثر المبادرة إلى 31 سكناً عمالياً في مختلف مناطق دبي، استفاد منها أكثر من 51 ألف عامل، من خلال برامج وأنشطة متنوعة، أُقيمت داخل أماكن إقامتهم.

كما عززت المبادرة حضورها الرقمي عبر منصة «Blue Connect»، التي سجلت 21 ألفاً و758 مشاركاً، في مؤشر يعكس نجاح المنصة في توسيع نطاق الوصول، وتمكين القوى العاملة من التفاعل، ومشاركة أجواء العيد بأساليب مبتكرة.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة متنوعة من الفقرات الترفيهية والثقافية والتفاعلية، إلى جانب السحوبات والجوائز التي بلغ عددها 600 جائزة، من بينها أربع سيارات كجوائز كبرى، فضلاً عن جوائز أخرى، أسهمت في إدخال البهجة على المشاركين، وتعزيز شعورهم بالتقدير خلال أيام العيد.

وجاء تنظيم المبادرة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية وشركاء القطاع الخاص، من بينهم وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، وجمارك دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى جانب عدد من الرعاة والداعمين، بما يجسد تكامل الجهود في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر المباشر.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن الاحتفاء بالقوى العاملة في المناسبات المجتمعية، يجسد نهج دبي الإنساني في تقدير جهود العاملين، وتعزيز مكانتهم كشريك أساسي في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة.

وقال إن حجم المشاركة الميدانية والرقمية في احتفالية هذا العام، يعكس أهمية تطوير مبادرات قادرة على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، بأساليب مبتكرة، تجمع بين الحضور المباشر والتفاعل الرقمي، وترسخ قيم التقدير والتكافل وجودة الحياة.

من جانبه، أوضح العقيد عمر مطر المزينة مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل في إقامة دبي، أن الفعالية شهدت توسعاً نوعياً في نطاق الوصول وعدد المستفيدين من خلال الدمج بين الفعاليات الميدانية داخل السكنات العمالية والتجربة الرقمية عبر منصة «Blue Connect»، ما أسهم في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من القوى العاملة، وإشراكها في أجواء العيد.

وأكد أن إقامة دبي تواصل، من خلال هذه المبادرات، ترسيخ نموذج مجتمعي متكامل، يوازن بين التنظيم المؤسسي والبعد الإنساني، ويعزز بيئة إيجابية وشاملة، تقدّر مساهمة القوى العاملة في مجتمع دبي.