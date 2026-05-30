بلدية مدينة أبوظبي تنظم «فرحة عيد»

مواصلة لجهودها في تعزيز جودة الحياة المجتمعية، وترسيخ قيم التلاحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والجهات، تنظم بلدية مدينة أبوظبي فعالية «فرحة عيد» في عدد من مناطق جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، مستهدفة جميع فئات المجتمع من خلال برامج وفعاليات مبتكرة، حملت رسائل اجتماعية وتوعوية وترفيهية، تسهم في نشر أجواء الفرح والبهجة طول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتشهد حديقة العائلة «أ» في جزيرة أبوظبي تنظيم فعالية «فرحة عيد» التي تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، إلى جانب مناطق مخصصة للأطفال لتقديم ورش توعوية، ما وفر تجربة مجتمعية متكاملة تجمع بين المتعة والفائدة، وترسخ روح المشاركة المجتمعية.

كما تقام فعالية «فرحة عيد» في مدينتي مول بمدينة زايد، لإدخال الفرح والسرور إلى نفوس السكان. وفي ملاعب البلدية في مصفح، تنظم بلدية مدينة أبوظبي فعالية «فرحة عيد» لإسعاد ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة من مدينة الإمارات الإنسانية.

وفي حديقة الختم، تنظم البلدية فعالية «فرحة عيد» والتي تتضمن فقرات توعوية، وورشة زراعية، وورشة في الإسعافات الأولية، إلى جانب ألعاب ومسابقات وجوائز.