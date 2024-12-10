افتتاح منطقة للأطفال في مركز تسوية أوضاع المخالفين

خصصت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي منطقة مخصصة للأطفال في مركز تسوية أوضاع مخالفي الإقامة بالعوير، في خطوة تهدف إلى تعزيز راحة المتعاملين وتقديم تجربة استثنائية تراعي احتياجات كافة أفراد الأسرة. تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الإدارة لتعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية، وتحقيق بيئة متكاملة توفر الدعم العائلي وتسهم في تسهيل الإجراءات.

وتعد منطقة الأطفال الجديدة إضافة نوعية للمركز، حيث تم تصميمها لتلبي احتياجات الأطفال من مختلف الأعمار، مع التركيز على تقديم تجربة تعليمية وترفيهية آمنة ومريحة. تم تجهيز المنطقة بألعاب حديثة وأنشطة ترفيهية مبتكرة، إضافة إلى مساحات مخصصة للقراءة والرسم، مما يضمن للأطفال قضاء وقت ممتع أثناء انتظار ذويهم لإتمام الإجراءات. وأوضح اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الإدارة على تحقيق الراحة النفسية والاجتماعية للعائلات التي تزور المركز.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم العائلات التي تواجه تحديات تسوية أوضاعها، من خلال توفير بيئة خالية من التوتر للأطفال وأسرهم. تعكس هذه الخطوة التزام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تخفيف الأعباء النفسية وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار. تجدد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دعوتها للأفراد المخالفين للاستفادة من المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع الإقامة، والتي تستمر حتى 31 ديسمبر 2024.