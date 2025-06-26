«الإمارات للفلك»: 18 فبراير 2026 غرة رمضان للعام الهجري 1447

أوضحت جمعية الإمارات للفلك أن العام الهجري 1447 الذي سيحل يوم الجمعة غرة شهر المحرم ويصادف 27 يونيو الجاري يتضمن عدداً من الأحداث والمناسبات الإسلامية.

وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن شهر رمضان المبارك 1447 سيحل يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 على أن يحل عيد الفطر المبارك مع غرة شهر شوال الموافق يوم الجمعة 20 مارس 2026 .

وتكون غرة شهر ذي الحجة يوم الاثنين 18 مايو 2026 وعليه سيصادف أول أيام الحج وهو يوم التروية الثامن من ذي الحجة يوم الاثنين 25 مايو 2026، ويوم عرفة يوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة الموافق 26 مايو 2026 ويحل عيد الأضحى المبارك في العاشر من ذي الحجة.

والذي يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو 2026، فيما توافق الأيام من يوم الخميس 28 مايو إلى السبت 30 مايو 2026 أيام التشريق وهي الأيام 11و12و13 من ذي الحجة وهي ضمن موسم الحج والعيد.

وأشار إلى أن الأرض ستشهد في العام الهجري 1447 ظاهرة خسوف كلي للقمر يوم الأحد 15 ربيع الأول الموافق 7 سبتمبر 2025، وستشاهد الظاهرة من الإمارات، في حين تشهد الأرض ظاهرة خسوف كلي للقمر الثلاثاء يوم 14 رمضان الموافق لـ 3 مارس 2026 وتشاهد جزئياً من الإمارات وستشهد الأرض ظاهرة كسوف جزئي للشمس يوم الأحد 29 ربيع الأول الموافق 21 سبتمبر 2025 .

ولن تشاهد الظاهرة من الإمارات. وأوضح، أن الأرض ستشهد ظاهرة كسوف حلقي للشمس يوم الثلاثاء 29 شعبان الموافق لـ 17 فبراير 2025 ولن تشاهد الظاهرة من الإمارات.

ونوه بأن العرب تستدل بقرانات نجوم الثريا بالقمر في الاستدلال على المواسم وأهم هذه القرانات «قران الوسم»، وهو القران الأقرب إلى ليلة 17 من الشهر القمري لأنه يمثل موعداً لاعتدال الأجواء وموعد بداية قدوم أمطار الشتاء ويكون القران الأقرب لطلوع منزلة الصرفة أو حلول الشمس في منزلة السماك.

وذلك في الثلث الأول من أكتوبر وسيكون مع ليلة 15 جمادى الأولى الموافق 6 نوفمبر 2025 و«قران حادي» وهو القران الأقرب إلى ليلة 11 من الشهر القمري، لأنه يكون دلالة على بدء دخول البرد ويصادف ليلة 11 رجب الموافق 31 ديسمبر 2025.

ولفت الجروان إلى أن فصل الخريف سيبدأ فلكياً مع الاعتدال الشمسي الخريفي يوم 22 سبتمبر 2025 الموافق 30 ربيع الأول 1447، فيما يبدأ فصل الشتاء فلكياً مع الانقلاب الشمسي الشتوي يوم 21 ديسمبر 2025 الموافق 1 رجب 1447.

ويبدأ فصل الربيع فلكياً مع الاعتدال الشمسي الربيعي يوم 20 مارس 2026 الموافق 1 شوال 1447، على أن يبدأ فصل الصيف فلكياً مع الانقلاب الشمسي الصيفي يوم 21 يونيو 2026 الموافق 6 محرم 1448.

وأشار إلى أن الأرض ستشهد زخات الشهب الرئيسية وهي تساقطات مميزة ومشاهدة للشهب تتميز بكونها منتظمة في نفس الموعد من السنة، ومعظمها بسبب مرور الأرض خلال هذه الفترة على مسار مذنب سابق قد ترك كميات كبيرة من المخلفات التي تنجذب إلى الأرض وتحترق في الطبقات العليا من الغلاف الجوي. وتبلغ زخة شهب الرباعيات ذروتها في 3 يناير الموافق 14 رجب 1447 وتعتبر من أجمل الزخات السنوية، ويمكن مشاهدة عدد كبير من الشهب في سماء مظلمة.