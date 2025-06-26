أحمد بن سعيد ونهيان بن مبارك يعزّيان في وفاة محمد إبراهيم عبيدالله

قدّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

نهيان بن مبارك ومحمد بن سعود القاسمي وحميد المعلا وهلال بن ذياب آل نهيان خلال تقديم واجب العزاء

والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، واجب العزاء في وفاة المغفور له، محمد إبراهيم عبيدالله.

نهيان بن مبارك وراشد بن حمدان بن راشد وعبدالعزيز عبيدالله خلال مجلس العزاء

وأعربوا خلال زيارة مجلس العزاء أمس في دبي عن صادق عزائهم ومواساتهم لأبناء وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

عمر وأحمد بن صقر القاسمي وأحمد الظاهري وحمد عبيدالله

كما قدّم الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد إبراهيم عبيدالله.

وأعرب الشيخ عمر بن صقر، والشيخ أحمد بن صقر، خلال زيارتهما لمجلس العزاء عن صادق عزائهما ومواساتهما لأبناء وذوي الفقيد.

محمد بن كايد القاسمي وسلطان الخرجي خلال تقديم واجب العزاء إلى إبراهيم عبيدالله وأسرة الفقيد

سيف وأحمد بن حمد بن سيف الشرقي وسيف بن محمد بن بطي آل حامد وإبراهيم عبيدالله

محمد المر وجمال الشحي خلال تقديم العزاء إلى إبراهيم عبيدالله

سعيد الرقباني وأحمد الطاير وأحمد الشعفار وراشد الخرجي

أحمد الزعابي وسعيد غباش وماجد الغرير ومحمد الملا وعبدالعزيز عبيدالله وعبدالرحيم الزرعوني خلال العزاء