أحمد بن سعيد ونهيان بن مبارك يعزّيان في وفاة محمد إبراهيم عبيدالله

قدّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.
والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، واجب العزاء في وفاة المغفور له، محمد إبراهيم عبيدالله.
وأعربوا خلال زيارة مجلس العزاء أمس في دبي عن صادق عزائهم ومواساتهم لأبناء وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.
كما قدّم الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد إبراهيم عبيدالله.
وأعرب الشيخ عمر بن صقر، والشيخ أحمد بن صقر، خلال زيارتهما لمجلس العزاء عن صادق عزائهما ومواساتهما لأبناء وذوي الفقيد.