تفاهم لتوفير وظائف للمستفيدين من «الدعم الاجتماعي» بأبوظبي

وقّعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مذكرة تفاهم مع «برجيل القابضة»، لتعريف مستفيدي الهيئة بالفرص الوظيفية التي تقدمها برجيل القابضة للمواطنين.

وقّع المذكرة الدكتورة بشرى الملّا مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وعمران الخوري عضو مجلس إدارة برجيل القابضة.

ووفرت فعاليات اليوم المفتوح التي نظمها الطرفان أمام أفراد الأسر المستفيدة القادرين على العمل فرصاً مميزة لاستكشاف الفرص الوظيفية التي تقدمها مجموعة برجيل، وإجراء المقابلات الوظيفية مباشرة للمستفيدين.

وقالت الدكتورة بشرى الملا: تشكل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة الهيئة للتوسع في شبكة شراكاتها الاستراتيجية، وتقدم تأكيداً راسخاً على التزامنا بصناعة أثر مستدام في المجتمع، وبما يتوافق مع حرص قيادتنا الرشيدة تجاه الارتقاء بقدرة المواطنين على الاندماج في القطاع الخاص. وقال عمران الخوري: يمثل هذا التعاون فرصة حقيقية لتمكين الأفراد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي، من خلال توفير فرص عمل تتيح لهم بناء حياة مستقرة ومستدامة.