الجمعيات الخيرية ترسم البسمة على وجوه المحتاجين في العيد

33 ألف مستفيد داخل الدولة وخارجها من حملة «خيرية الفجيرة» بشعار «عطاؤكم فرحة»

رسمت الجمعيات الخيرية في الدولة البسمة على وجوه المحتاجين في العيد، حيث وصلت فرق الجمعيات الليل بالنهار، لتكون في الموعد، وتلبي احتياجات الأسر المتعففة، خلال عيد الأضحى،

وأكد عبدالله بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، أن عيد الأضحى يمثل محطة لتعزيز قيم التراحم والتلاحم المجتمعي، وتجسيد معاني العطاء، التي أصبحت سمة راسخة في مجتمع الإمارات، مشيراً إلى حرص الجمعية على مواصلة مبادراتها الإنسانية لإسعاد الأسر المتعففة، وإدخال البهجة إلى نفوس المستفيدين خلال أيام العيد.

وأوضح أن الجمعية سخّرت فرقها الميدانية وإمكاناتها كافة، لتنفيذ المشاريع الموسمية الخاصة بعيد الأضحى، وفي مقدمتها مشروع الأضاحي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وفق أعلى معايير الجودة والتنظيم، وبما يعكس رسالتها الإنسانية والمجتمعية.

وفي مشهد امتزجت فيه شعائر العيد بمعاني الرحمة والتكافل أنهت الجمعية تنفيذ مشروع الأضاحي لهذا العام عبر توزيع 25 ألف أضحية، استفاد منها نحو ربع مليون شخص في 51 دولة، ضمن خطة متكاملة، بدأت بفحص الأضاحي وتجهيزها، مروراً بعمليات الذبح، وانتهاء بإيصال اللحوم إلى الأسر المستحقة في الوقت المناسب.

وشهدت إمارة الشارقة توزيع 4 آلاف أضحية عبر المقر الرئيسي للجمعية وفروعها في البطائح والمدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، حيث تولت الفرق الميدانية تسليم اللحوم مباشرة للأسر المتعففة والمستفيدين المدرجين ضمن كشوف الجمعية، وسط تنظيم دقيق، يضمن سرعة الوصول وعدالة التوزيع.

أما خارج الدولة فقد امتدت أيادي الخير إلى 51 دولة، من خلال توزيع 21 ألف أضحية، بالتعاون مع سفارات وقنصليات الدولة وعدد من الشركاء الميدانيين، في خطوة تجسد البعد الإنساني العالمي، الذي تنتهجه الجمعية في مشاريعها وبرامجها الإغاثية.

وأكد محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن مشروع الأضاحي يُعد من أبرز المشاريع الموسمية، التي تحرص الجمعية على تنفيذها سنوياً، نظراً لما يتركه من أثر مباشر في نفوس الأسر المستفيدة، مشيراً إلى أن فرق العمل واللجان المختصة واصلت جهودها على مدار الساعة، لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى الاشتراطات.

وفي إطار آخر اختار مكتب التطوع والخدمة المجتمعية - جمعية الشارقة الخيرية أن يمنح الأطفال والأسر المتعففة مساحة مختلفة من الفرح عبر مبادرة «فوالة العيد»، التي استهدفت 75 مستفيداً من مرضى غسيل الكلى والأسر المتعففة بمنطقة البراشي. وتضمنت المبادرة توزيع عيديات نقدية، وأطباق حلوى، إلى جانب أنشطة ترفيهية، صنعت أجواء احتفالية مليئة بالسعادة والدفء، وأسهمت في إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال والعائلات.

الفجيرة

وفي إمارة الفجيرة نجحت حملة الأضاحي، التي أطلقتها جمعية الفجيرة الخيرية تحت شعار «عطاؤكم فرحة» في تحقيق أثر إنساني واسع خلال أيام عيد الأضحى، حيث استفاد منها أكثر من 33 ألف مستفيد داخل الدولة وخارجها، وأكثر من 1000 مستفيد من كسوة العيد، إلى جانب مبادرات غذائية وإنسانية طالت مئات الأسر، مقدمة نموذجاً متكاملاً للعمل الخيري، الذي يجمع بين سرعة التنفيذ، واتساع نطاق الوصول إلى الفئات المستحقة، في واحدة من أبرز المبادرات الموسمية، التي تعزز قيم التكافل في المجتمع.

وأكد يوسف المرشودي، مدير عام الجمعية، أن هذا النجاح تحقق بفضل الله تعالى، ثم بدعم أهل الخير وجهود فرق العمل والمتطوعين، موضحاً أن عمليات الذبح والتوزيع جرت وفق الضوابط الشرعية والاشتراطات التنظيمية، بما يعكس مستوى الاحترافية والعمل المؤسسي، الذي تتبناه الجمعية.

وأشار المرشودي إلى أن الحملة جاءت تجسيداً لقيم التراحم والتكافل، وإحياء لسنة الأضحية المباركة، حيث نفذت عمليات الذبح داخل الدولة، بالتعاون مع مقاصب معتمدة في إمارة الفجيرة ومناطقها، إضافة إلى تخصيص مراكز لتوزيع الأضاحي نيابة عن المتبرعين الذين أوكلوا الجمعية بأداء الشعيرة.