«لا تفتح الباب».. تحذير للأسر من مخاطر تطبيقات التوصيل بيد الأطفال

دعت مؤسسة سلامة الطفل، التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أولياء الأمور إلى مراقبة استخدام الأطفال للهواتف الذكية وتطبيقات التوصيل والتسوق الإلكتروني، مؤكدة أن سهولة استخدام هذه الخدمات، لا تلغي أهمية الإشراف الأسري، خصوصاً عند فتح باب المنزل، أو التعامل المباشر مع موظفي التوصيل.

وأوضحت المؤسسة أن بعض الأطفال قد يطلبون الطعام أو الألعاب أو منتجات مختلفة عبر هواتفهم، من دون علم الوالدين، وقد يتولون استلامها بأنفسهم، ما يستدعي وضع قواعد واضحة داخل الأسرة، بشأن استخدام التطبيقات والتعامل مع الغرباء.

وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير عام المؤسسة، إن التطبيقات الذكية تمنح الأطفال صلاحيات جديدة داخل المنزل، مثل الشراء والدفع وتحديد العنوان، قبل امتلاكهم الوعي الكافي للتعامل الآمن معها، مشددة على أن الإشراف لا يعني المنع، بل بناء حدود آمنة، تناسب عمر الطفل.

وأكدت أن بعض التفاصيل الرقمية اليومية، مثل مشاركة العنوان أو بيانات الدفع أو فتح الباب لمندوب التوصيل، قد تبدو بسيطة للأطفال، لكنها تحتاج إلى متابعة مباشرة من شخص بالغ.

ودعت المؤسسة الأسر إلى عدم حفظ بيانات البطاقات البنكية على أجهزة الأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وإشعارات الشراء والدفع، إلى جانب ترسيخ قاعدة ثابتة بعدم فتح الباب لأي شخص، من دون إذن ومتابعة من الأسرة، حتى إذا كان الطلب متوقعاً.

كما شددت على أهمية التدرج في إدخال الطفل إلى العالم الرقمي، مؤكدة أن تأخير استخدام الهواتف الذكية، يبقى الخيار الأكثر أماناً لتعزيز وعي الطفل وحمايته رقمياً.