3.5 ملايين درهم تعيد 54 نزيلاً إلى أسرهم قبل العيد

في إطار نهج إنساني يجسّد قيم التراحم والتكافل المجتمعي في إمارة دبي، أطلق مركز فضّ المنازعات الإيجارية، ممثلاً بلجنة «يد الخير» التابعة له، مبادرة «لمّة عيد»، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

تهدف المبادرة إلى التخفيف من الأعباء المترتبة على عدد من الأسر المتعثرة في قضايا إيجارية، من خلال تسوية الالتزامات المالية لـ54 نزيلاً موقوفين على ذمة تلك القضايا، عبر سداد مبلغ إجمالي يبلغ 3.5 ملايين درهم، بما يتيح الإفراج عنهم وعودتهم إلى أسرهم لقضاء العيد بين ذويهم.

تأتي هذه الجهود في إطار تكامل مؤسسي بين الجانبين، بما يعزز الأثر الإنساني والمجتمعي للمبادرة، ويسهم في دعم استقرار الأسر المستهدفة والتخفيف من تداعيات التعثر المالي عليها.

وتواصل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية ترسيخ دورها الإنساني عبر مبادرات مجتمعية تسعى إلى دعم الأسر المحتاجة والمتعثرة، وتعزيز قيم التضامن والتكافل، بما ينسجم مع رسالتها في إحداث أثر إنساني مستدام داخل دولة الإمارات وخارجها.

كما تعكس مبادرة «لمّة عيد» رؤية إنسانية متكاملة ترتكز على معالجة الآثار الاجتماعية للقضايا الإيجارية، خصوصاً تلك التي تفضي إلى تبعات قانونية تؤثر في استقرار الأسر، من خلال تبنّي حلول عملية تعيد التوازن إلى حياة الأفراد وتخفف الأعباء المعيشية عن ذويهم.

ويؤكد هذا التوجه الدور الذي يضطلع به مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي في دبي، عبر مبادرات نوعية تتجاوز معالجة النزاعات إلى تعزيز التماسك المجتمعي والحد من آثار التعثر المالي.

وتُمثّل المبادرة امتداداً لمسار إنساني يهدف إلى إدخال السرور إلى البيوت وإحياء روح المناسبة الدينية في أجواء يسودها التراحم، عبر إعادة جمع شمل النزلاء بأسرهم خلال العيد، بما يعزز الروابط الأسرية ويكرّس القيم الإنسانية في المجتمع.