698 جامعاً لصلاة عيد الأضحى في الشارقة

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عن اكتمال استعداداتها لاستقبال جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث خصصت الدائرة 698 جامعاً في مختلف مدن ومناطق الإمارة لإقامة الصلاة، بما يهيئ ويوفر الأجواء الإيمانية المناسبة لأداء الشعيرة بطمأنينة وخشوع.

وأكدت الدائرة استكمال جاهزية الجوامع من خلال تنفيذ سلسلة من أعمال التجهيز، شملت أعمال النظافة العامة والصيانة الوقائية، وتجهيز الأنظمة الصوتية، وتهيئة مرافق الجوامع بما يضمن استيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين وأسرهم، ويوفر لهم أجواء إيمانية مريحة وآمنة لأداء الصلاة.

وأشارت إلى استكمال التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حركة المصلين وتوفير أعلى درجات السلامة والراحة لهم خلال أداء شعائر صلاة العيد.

في إطار حرص الدائرة على شمولية الخدمات الدينية لكافة فئات وشرائح المجتمع؛ خصصت الدائرة ما يزيد على 90 جامعاً لإلقاء خطبة العيد بلغات متعددة لغير الناطقين بالعربية، من بينها الأردية والماليبارية والتاميلية والإنجليزية.

وبيّنت الدائرة أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام عند الساعة 05:45 صباحاً في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، وعند الساعة 05:44 صباحاً في مدينة الذيد ومنطقة البطائح، والساعة 05:45 صباحاً في منطقة المدام ومليحة، فيما تقام في المنطقة الشرقية عند الساعة 05:42 صباحاً.