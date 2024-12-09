شرطة دبي تحقق أمنية نزيل بحضور عقد قران ابنته

حققت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي أمنية أحد النزلاء وإسعاده بحضوره عقد قران ابنته وتزويجها عبر تقنية الاتصال المرئي. وقال اللواء مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إن شرطة دبي تحرص دائماً على إسعاد النزلاء من خلال تسهيل إجراءات التواصل بين النزلاء وأسرهم عبر التواصل المرئي، لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم، إضافة إلى تعزيز الاستقرار النفسي لدى النزلاء، واستمرار الترابط الأسري.

وأوضح اللواء مروان جلفار أن المؤسسات العقابية تولي اهتماماً خاصاً بالجانب الإنساني للنزلاء بإتاحة الفرصة لهم متى أمكن بمشاركة ذويهم في المناسبات عبر التواصل المرئي، حيث تقدم أهل النزيل بطلب لحضور الأب عقد قران ابنته إلكترونياً، وعلى الفور تمت الموافقة على الطلب، وتواصل الأب مع أفراد أسرته، وحضر إتمام مراسم عقد قران ابنته وإتمام الإجراءات الشرعية والقانونية مع المأذون الشرعي من خلال خاصية الاتصال المرئي.