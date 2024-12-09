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الإمارات

حالة الطقس المتوقعة على الإمارات من الاثنين إلى الجمعة

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البيان

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات من اليوم الإثنين 09 ديسمبر إلى الجمعة 13 ديسمبر رطباً مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف.

الاثنين

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية – صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً ليلاً - انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر نهاراً.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو إلى غائم جزئياً.

الرياح: شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.