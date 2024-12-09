«زايد العليا» تفتتح مركز تعبئة لتوظيف أصحاب الهمم

افتتحت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مركزاً لتجميع وتعبئة وتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية في مقر مركز الابتكار التابع لها بمنطقة الباهية بالشراكة مع شركة «فريش أون تيبول»، وتوظيف عدد من أصحاب الهمم للعمل بالمركز، في إطار تمكينهم مهنياً ودعمهم في الاستقرار الوظيفي، وذلك بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي. وتشمل المنتجات الفواكه والخضروات، وتخزين وتوزيع الأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والعسل والمنتجات الحيوانية.

وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة أن هذا التعاون بين المؤسسة وشركة «فريش أون تيبول» يسهم في تسويق منتجات المؤسسة الغذائية من الخضار والفواكه العضوية وغيرها بصورة متطورة، ويدعم جهود المؤسسة في تأهيل واستثمار طاقات وإمكانات أصحاب الهمم من خلال توفير وظائف دائمة لهم للعمل بمركز التعبئة الجديد، وتعزز نشر الوعي الاجتماعي بهدف رفع مستوى كفاءتهم المهنية من خلال تصميم برامج تأهيلية تطور من مهاراتهم لسوق العمل. وأضاف أن المؤسسة تحرص دائماً على دعم وتنمية قدرات منتسبيها من مختلف فئات أصحاب الهمم لجعلهم أشخاصاً منتجين في المجتمع ولهم دور أساسي في التنمية، وتعمل على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص.

وأعرب اتول شوبرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فريش أون تيبول» عن سعادته بافتتاح مركز التعبئة الجديد، وذلك بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا.