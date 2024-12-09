مذكرة تفاهم لتقييم وحفظ الممتلكات الذهبية للواقفين والقصّر

أبرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، مذكرة تفاهم مع مصنع الإمارات للمسكوكات.

وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، حرص المؤسسة على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بهدف توفير بيئة وقفية آمنة ومستدامة تحفظ الأصول وتحقق العائد الأمثل منها.

وقال إن التعاون مع مصنع الإمارات للمسكوكات يسهم في تقييم وحفظ المشغولات الذهبية الخاصة بالوقف والقصّر وفق أفضل ممارسات التقييم والمعايرة لما فيه تحقيق الصالح العام لكل المتعاملين وأصحاب الحقوق، مشيراً إلى أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بالمقتنيات والممتلكات القيّمة الخاصة بالواقفين والقصّر وتعمل على التعاون مع الجهات المعنية لحفظها وتنميتها.

وأعرب عيسى سعيد الفلاسي رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات، عن سعادته بالشراكة مع الجهات الحكومية الممثلة باتفاقية التعاون مع أوقاف دبي، وأضاف تمثل هذه الخطوة أهمية من جانب تقديم الخدمة المجتمعية التي نهتم بها في مصنع الإمارات للمسكوكات ونعدها جزءاً لا يتجزأ من أهدافنا الإنسانية، وتوجه الفلاسي بالشكر للمؤسسة على ثقتها وتعاونها متأملاً أن تكون الخطوة داعمة للعمل الوقفي في إمارة دبي.