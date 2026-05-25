«كِسوة العيد» ترسم الفرحة على وجوه الأطفال والأسر المحتاجة

نظّم فريق «عونك يا وطن» التطوعي مبادرة «كِسوة العيد» للعام التاسع على التوالي، بهدف دعم الأسر المحتاجة وإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال توزيع الملابس والهدايا على الأطفال من مختلف الأعمار.

وشهدت الفعالية حضور الشيخ سالم بن محمد بن حم، الذي أشاد بجهود الفريق ودوره في ترسيخ قيم العمل الإنساني والتطوعي، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في تعزيز روح التكافل والتراحم المجتمعي، خاصة خلال المناسبات المباركة.

كما شارك عدد من المتطوعين والداعمين في تنظيم المبادرة وتجهيز الكسوة وتوزيعها على الأسر المستفيدة، في مشهد يعكس روح المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي الهادف إلى نشر السعادة ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال قبل العيد.

وأكدت الدكتورة سلام القاسم، منسقة فريق «عونك يا وطن»، أن استمرار المبادرة للعام التاسع يجسّد التزام الفريق برسالته الإنسانية والمجتمعية، مشيرة إلى أن «كِسوة العيد» أصبحت مبادرة سنوية ينتظرها العديد من الأطفال والأسر لما تحمله من مشاعر فرح وأمل مع حلول العيد.